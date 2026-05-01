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Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat

Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat

Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Les Biards Isigny-le-Buat jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Les Biards

Adresse : Base de loisirs de la Mazure

Ville : 50540 Isigny-le-Buat

Département : Manche

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Isigny-le-Buat

Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune

Les Biards Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 14:00:00

Date(s) :
2026-05-14

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Les Biards Base de loisirs de la Mazure Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 7 43 31 24 01  asso@nature-en-baie.fr

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English : Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune

L’événement Sortie naturaliste en kayak sur la Sélune Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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