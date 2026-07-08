Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles
Dimanche 18 octobre 2026 de 9h30 à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18 12:00:00
Date(s) :
2026-10-18
A la découverte des champignons des Alpilles
Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau.
Sortie nature ❁ Gratuit
A la découverte des champignons des Alpilles
Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau. Quel rôle jouent-ils dans les écosystèmes ? Quel impact du changement climatique et de la sécheresse ?
Pierre Santoire et Laurent Filipozzi, chargé de mission du Parc des Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovering the Mushrooms of the Alpilles
An exploration of the mushrooms found in our forests and plains, led by a pharmacist-mycologist and a park ranger specializing in water.
L’événement Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- On sort ! La bibliothèque hors les murs Saint-Rémy-de-Provence 8 juillet 2026
- Les vacances d’été au Musée estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 8 juillet 2026
- Visite Territoire & Terroir à Saint-Rémy-de-Provence Place Favier Saint-Rémy-de-Provence 9 juillet 2026
- Bal des pompiers de Saint-Rémy-de-Provence Boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence 10 juillet 2026
- Jazz à Saint-Rémy Concert d’été Jazz sous les étoiles Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence 11 juillet 2026