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AGENDA · Saint-Rémy-de-Provence

Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
13210 Saint-Rémy-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saint-Rémy-de-Provence

Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles

Dimanche 18 octobre 2026 de 9h30 à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:30:00
fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :
2026-10-18

A la découverte des champignons des Alpilles
Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau.
Sortie nature ❁ Gratuit
A la découverte des champignons des Alpilles
Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau. Quel rôle jouent-ils dans les écosystèmes ? Quel impact du changement climatique et de la sécheresse ?
Pierre Santoire et Laurent Filipozzi, chargé de mission du Parc des Alpilles
Saint-Rémy-de-Provence   .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Discovering the Mushrooms of the Alpilles
An exploration of the mushrooms found in our forests and plains, led by a pharmacist-mycologist and a park ranger specializing in water.

L’événement Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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