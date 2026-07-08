Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles

Dimanche 18 octobre 2026 de 9h30 à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:30:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

A la découverte des champignons des Alpilles

Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau.

Sortie nature ❁ Gratuit

A la découverte des champignons des Alpilles

Une découverte des champignons qui occupent nos forêts, nos plaines avec un pharmacien-mycologue et un agent du Parc spécialisé sur l’eau. Quel rôle jouent-ils dans les écosystèmes ? Quel impact du changement climatique et de la sécheresse ?

Pierre Santoire et Laurent Filipozzi, chargé de mission du Parc des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Discovering the Mushrooms of the Alpilles

An exploration of the mushrooms found in our forests and plains, led by a pharmacist-mycologist and a park ranger specializing in water.

L’événement Sortie nature A la découverte des champignons des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles