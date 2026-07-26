Sortie nature à l’écoute du brame du cerf D19 Larrau
mercredi 30 septembre 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Sortie nature à l’écoute du brame du cerf
D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 17:30:00
fin : 2026-09-30 20:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Luc, animateur nature à la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, vous accompagne à Iraty, en Soule.
Partez à la tombée de la nuit, à la découverte de l’un des spectacles les plus sauvages de septembre le brame du cerf. Guidé par un accompagnateur passionné, vous vous approcherez au plus près de ces majestueux cervidés en pleine période de rut. Les cris puissants qui résonnent dans la forêt, les joutes entre mâles, les silhouettes furtives contribuerons à vous faire vivre une expérience inoubliable qui émerveillera petit et grands. Prévoir des chaussures adaptées ainsi que des vêtements en fonction des conditions météorologiques. Rendez-vous à l’espace d’accueil des chalets d’Iraty. Sur inscription. .
D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Sortie nature à l’écoute du brame du cerf
L’événement Sortie nature à l’écoute du brame du cerf Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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