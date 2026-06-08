Sortie nature à l’écoute du brame du cerf D19 Larrau

Larrau

Sortie nature à l’écoute du brame du cerf

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 17:30:00

fin : 2026-09-30 20:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Partez à la tombée de la nuit, à la découverte de l’un des spectacles les plus sauvages de septembre: le brame du cerf. Guidé par un accompagnateur passionné, vous vous approcherez au plus près de ces majestueux cervidés en pleine période de rut. Les cris puissants qui résonnent dans la forêt, les joutes entre mâles, les silhouettes furtives…une expérience inoubliable qui émerveillera petit et grands.

Prévoir en-cas, chaussures de randonnée, eau, vêtements chauds. À partir de 8 ans. Sur Inscription. .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29

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English : Sortie nature à l’écoute du brame du cerf

L’événement Sortie nature à l’écoute du brame du cerf Larrau a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque