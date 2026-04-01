Saint-Pierre-es-Champs

Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale !

Saint-Pierre-es-Champs Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une sortie nature au départ des Tourbières. D’environ 20km, partez à la recherche des trésors naturels de la Réserve naturelle de Saint-Pierre-ès-Champs.

Sortie pour les personnes en bonnes conditions physiques.

Sur réservation.

Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une sortie nature au départ des Tourbières. D’environ 20km, partez à la recherche des trésors naturels de la Réserve naturelle de Saint-Pierre-ès-Champs.

Sortie pour les personnes en bonnes conditions physiques.

Sur réservation. .

Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

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English :

The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, in conjunction with the commune of Saint-Pierre-ès-Champs, is organizing a nature outing starting at Les Tourbières. Approximately 20km in length, set off in search of the natural treasures of the Saint-Pierre-ès-Champs Nature Reserve.

For those in good physical condition.

Reservations required.

L’événement Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale ! Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray