Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale ! Saint-Pierre-es-Champs
Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale ! Saint-Pierre-es-Champs samedi 25 avril 2026.
Saint-Pierre-es-Champs
Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale !
Saint-Pierre-es-Champs Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une sortie nature au départ des Tourbières. D’environ 20km, partez à la recherche des trésors naturels de la Réserve naturelle de Saint-Pierre-ès-Champs.
Sortie pour les personnes en bonnes conditions physiques.
Sur réservation.
Le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France avec la commune de Saint-Pierre-ès-Champs, organise une sortie nature au départ des Tourbières. D’environ 20km, partez à la recherche des trésors naturels de la Réserve naturelle de Saint-Pierre-ès-Champs.
Sortie pour les personnes en bonnes conditions physiques.
Sur réservation. .
Saint-Pierre-es-Champs 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr
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English :
The Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France, in conjunction with the commune of Saint-Pierre-ès-Champs, is organizing a nature outing starting at Les Tourbières. Approximately 20km in length, set off in search of the natural treasures of the Saint-Pierre-ès-Champs Nature Reserve.
For those in good physical condition.
Reservations required.
L’événement Sortie nature à Saint-Pierre-ès-Champs La réserve naturelle intégrale ! Saint-Pierre-es-Champs a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme du Pays de Bray