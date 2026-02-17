Sortie nature à Vesles-et-Caumont Sortie photo sur la réserve

2 rue du fort Vesles-et-Caumont Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Profitez d’un accès exceptionnel à la Réserve naturelle du marais de Vesles-et-Caumont pour observer et photographier sa faune et sa flore. Accompagné par un animateur, explorez la réserve dans le respect des milieux naturels et capturez les paysages et les espèces à votre rythme.

Une sortie organisée par l’association La Roselière…

RV à la maison de la réserve à 8h ! (sur inscription)

2 rue du fort Vesles-et-Caumont 02350 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 71 97 animation@la-roseliere.fr

English :

Take advantage of exceptional access to the Vesles-et-Caumont Marsh Nature Reserve to observe and photograph its flora and fauna. Accompanied by a guide, explore the reserve while respecting the natural environment, and capture landscapes and species at your own pace.

An outing organized by the association La Roselière?

RV at the reserve house at 8 am! (registration required)

L’événement Sortie nature à Vesles-et-Caumont Sortie photo sur la réserve Vesles-et-Caumont a été mis à jour le 2026-02-17 par OT du Pays de Laon