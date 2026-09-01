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AGENDA · Tavers

Sortie nature au crépuscule Tavers

samedi 12 septembre 2026 · Tavers

Sortie nature au crépuscule Tavers

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parking des Eaux bleues
Ville
45190 Tavers
Département
Loiret
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Tavers

Sortie nature au crépuscule

Parking des Eaux bleues Tavers Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Plongez dans l’ambiance envoûtante des bords de Loire à Tavers, à la tombée du jour, en compagnie d’Angélique Plédran, guide nature chez Plume de nature. À l’heure où le soleil décline, la vie sauvage s’anime le va-et-vient des oiseaux, le ballet discret des insectes, les apparitions furtives des mammifères…

Partez sur les traces des renards, chevreuils, chauves-souris ou castors, et laissez-vous surprendre par la magie du crépuscule ligérien.

Animation à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. 20  .

Parking des Eaux bleues Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28  contact@tourisme-terreseduvaldeloire.fr

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English :

An outing close to nature and animals

L’événement Sortie nature au crépuscule Tavers a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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