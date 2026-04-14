Sortie nature autour des oiseaux du domaine, Domaine de Villarceaux, Chaussy

Sortie nature autour des oiseaux du domaine Samedi 3 octobre, 16h00 Domaine de Villarceaux Val-d’Oise

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Voici l’automne et sa parure dorée, les oiseaux se préparent pour l’hiver.

Qui partira ? Qui restera ? Comment chaque espèce s’organise-t-elle pour affronter la mauvaise saison ?

Nous vous proposons de le découvrir lors d’une balade dans le parc tout en imaginant des refuges pour accueillir les hivernants.

Sortie nature organisée avec la Ligue pour la protection des oiseaux et Judicaël Eymard, artiste en résidence à Villarceaux dont l’une des spécialités est les œuvres-refuges pour les oiseaux.

Dans le parc et les jardins du domaine.

Réseravtion obligatoire.

Domaine de Villarceaux 95710 Chaussy Chaussy 95710 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 67 74 33 https://www.villarceaux.iledefrance.fr/ [{« type »: « email », « value »: « domainedevillarceaux@iledefrance.fr »}] [{« link »: « https://www.judicaeleymard.com/oeuvres-refuges »}] Situé au cœur du Parc naturel du Vexin français, le domaine de Villarceaux est un lieu géré par la Région Île-de-France à la fois classé « Monument historique » et labellisé « Jardin remarquable ». Ses attraits sont multiples : un manoir, un château et des jardins à visiter gratuitement, et de nombreux rendez-vous culture et nature gratuits à ne pas manquer d’avril à novembre. Au départ de Paris :

Soit prendre l’A14 ou l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais ;

Soit prendre l’A15 puis la N14, suivre la direction de Magny-en-Vexin, sortir à Vernon/Hodent et continuer sur la D86, direction Chaussy.

Au départ de Rouen :

Prendre l’A13, sortir à Mantes Est (sortie n°11) et suivre la direction de Beauvais.

Qui partira ? Qui restera ? Venez découvrir, lors d’une balade commentée, le 3 octobre 2026, comment les oiseaux de Villarceaux se préparent à passer l’hiver prochain.

© Patrick Monin