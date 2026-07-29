Informations pratiques

Saint-Germain-du-Puy

Sortie Nature Balade Crépusculaire au Coeur de la Réserve Naturelle des Chaumes du Verniller

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Découvrez la Réserve naturelle des Chaumes du Verniller à la tombée de la nuit lors d’une sortie nature à la rencontre de sa faune et de son ambiance crépusculaire.

À la tombée du jour, partez à la découverte de la Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller lors d’une sortie nature guidée. Cette balade vous invite à observer l’évolution des paysages et à vous immerger dans l’ambiance si particulière du crépuscule, moment privilégié pour découvrir une faune discrète et écouter les sons de la nature. Une expérience idéale pour les curieux et les amoureux des espaces naturels. .

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

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English :

Discover the Chaumes du Verniller Nature Reserve at dusk during a nature outing to explore its wildlife and twilight atmosphere.

L’événement Sortie Nature Balade Crépusculaire au Coeur de la Réserve Naturelle des Chaumes du Verniller Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES