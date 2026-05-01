Sainte-Gemme-la-Plaine

Sortie nature, botanique et feuilles frappées

Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La technique du Tataki-zomé nous vient tout droit du Japon. Cet art des feuilles frappées permet d’obtenir des empreintes de feuilles sur du tissu. Découvrez quelques végétaux riches en couleurs et en tanin et initiez-vous à cette technique facile de teinture végétale.

Atelier en famille

Réservation obligatoire (enfants et adultes)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

Les sorties nature sont réservées uniquement aux particuliers et au public familial. .

Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

The Tataki-zome technique comes straight from Japan. This art of leaf striking produces leaf prints on fabric. Discover a few plants rich in color and tannin and learn this easy vegetable dyeing technique.

L’événement Sortie nature, botanique et feuilles frappées Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT85