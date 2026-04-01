SORTIE NATURE Quai des Fusillés Cazères
SORTIE NATURE Quai des Fusillés Cazères mercredi 29 avril 2026.
Cazères
SORTIE NATURE
Quai des Fusillés CAZERES Cazères Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:30:00
fin : 2026-04-29 12:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Le Jardin Enchan’thé vous propose une visite
d’espaces naturels ayant gardé une riche
biodiversité. Un moment de découverte et
d’observation des fleurs, des insectes,
Nous avons le plaisir de vous proposer une sortie Nature dans le cadre de notre projet sur les Saisons. Et comme c’est le Printemps ( oui oui!!), c’est l’occasion??
Donc rdv le Mercredi 29 Avril à Cazeres à 10h30, sur le parking du Quai des Fusillés à Cazères. Nous nous dirigerons ensuite vers Ausseing en covoiturage.
Vous serez guidé par Didier Cros qui vous fera découvrir des espaces naturels ayant gardé une riche biodiversité. Un moment de découverte et d’observation des fleurs, des insectes, …
Tarif: Participation libre
Renseignements et inscriptions ( nécessaire car places limitées) au 06 77 63 66 01 .
Quai des Fusillés CAZERES Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie lejardinenchanthe@orange.fr
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English :
Jardin Enchan’thé offers you a visit
natural spaces that have retained a rich
biodiversity. A moment of discovery and
flowers and insects,
L’événement SORTIE NATURE Cazères a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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