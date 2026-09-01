Sortie nature Découverte de la forêt Foxycamp Hannonville-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Hannonville-sous-les-Côtes

Sortie nature Découverte de la forêt

Foxycamp Etangs du Longeau Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Se balader en forêt c’est bien, la comprendre c’est un plus.

La forêt comment ça marche ? Ensemble nous irons au cœur de la forêt, en dehors des sentiers battus, pour comprendre comment ça marche.

Le but est de découvrir et de déambuler et de découvrir, à notre rythme.

Le prix comprend La sortie découverte de la forêt hors des sentiers battus.

Le prix ne comprend pas L’hébergement, la restauration ainsi que les consommations.

Cabanes, camping et restauration sur place.

Accessibles bien avant 7 ans, et bien après 77 ans.Tout public

15 .

Foxycamp Etangs du Longeau Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com

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English :

Exploring the forest is great, but understanding it is even better.

How does the forest work? Together, we’ll venture into the heart of the forest, off the beaten path, to understand how it works.

The goal is to explore, wander, and discover—at our own pace.

The price includes: The off-the-beaten-path forest discovery tour.

The price does not include: Lodging, meals, or drinks.

Cabins, camping, and dining available on site.

Suitable for children well under 7 and adults well over 77.

L’événement Sortie nature Découverte de la forêt Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE