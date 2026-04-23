Sortie nature Enquête sauvage Saint-Georges-sur-Moulon
Sortie nature Enquête sauvage Saint-Georges-sur-Moulon vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Georges-sur-Moulon
Sortie nature Enquête sauvage
Saint-Georges-sur-Moulon Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Nature 18 propose une balade découverte sur la thématique florale.
Tel un enquêteur, résolvez des énigmes pour découvrir des mystères de la nature. .
Saint-Georges-sur-Moulon 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26
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English :
Nature 18 offers a floral-themed discovery walk.
L’événement Sortie nature Enquête sauvage Saint-Georges-sur-Moulon a été mis à jour le 2026-04-23 par BERRY