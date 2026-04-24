Saint-Georges-sur-Moulon

Sortie nature La vie nocturne

Saint-Georges-sur-Moulon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Nature 18 propose une balade découverte sur la thématique florale.

A la tombée de la nuit, partez à la découverte de la biodiversité de ce site. Laissez vous guider par notre patrimoine! .

Saint-Georges-sur-Moulon 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26

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English :

Nature 18 offers a floral-themed discovery walk.

L’événement Sortie nature La vie nocturne Saint-Georges-sur-Moulon a été mis à jour le 2026-04-24 par BERRY