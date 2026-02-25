Sortie nature Équilibres entre santé et biodiversité parking du Parc des falaises Le Havre

Sortie nature Équilibres entre santé et biodiversité

parking du Parc des falaises 1 Chemin Rural 15 Bléville Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-06-13 2026-09-05

La biodiversité est essentielle à notre bien-être. Elle nous rend de nombreux services irremplaçables comme la pollinisation, la production d’oxygène ou la filtration naturelle de l’eau. Elle nous permet ainsi de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, de nous émerveiller mais aussi de nous soigner et de nous épanouir. Le temps d’une visite d’un espace naturel restauré par la Ville du Havre, découvrez les relations d’équilibre entre santé humaine et biodiversité à travers une immersion sensorielle. Au cours d’une promenade de 3 heures, vos 5 sens seront sollicités pour découvrir les bienfaits de la nature et de la biodiversité sur nos organismes.

Durée 3h

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Maintien sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

