Ménétréol-sur-Sauldre

Sortie Nature Explorateur de la Nature trésor au bord de la Petite Sauldre

Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la découverte de la Sologne autrement grâce à un rallye immersif mêlant exploration, énigmes et histoire locale !

Après 15 minutes d’introduction, plongez dans une chasse aux indices de 30 à 45 minutes au bord de la rivière La Petite Sauldre. Votre quête vous mènera sur les traces du passé, entre nature et patrimoine. Pour conclure, profitez d’1 heure d’échanges et d’explications pour percer les secrets de l’histoire locale.

Une expérience originale à vivre en famille ou entre amis !

Réservation obligatoire et paiement avant la sortie auprès de l’Office de Tourisme Sauldre et Sologne. .

Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 40 20 accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

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English :

Discover Sologne in a different way thanks to an immersive rally combining exploration, riddles and local history!

L’événement Sortie Nature Explorateur de la Nature trésor au bord de la Petite Sauldre Ménétréol-sur-Sauldre a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAULDRE ET SOLOGNE