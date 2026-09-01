Informations pratiques

Hannonville-sous-les-Côtes

Sortie nature Initiation à l’orientation

Hannonville-sous-les-Côtes Meuse

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Apprendre à s’orienter pour retrouver le cap et le bon. Sans portable, avec et sans boussole.

Orienter sa carte et savoir la lire. Utiliser une boussole. Suivre un azimut. Comprendre tous les signes présents sur une carte au 1/25000ème.

Et en fin de séance, se rendre à un point précis en autonomie, vous relevez le défi ?

Le prix comprend La sortie guidée et l’initiation. Une carte IGN offerte. Un arbre planté par sortie effectuée.

Le prix ne comprend pas Le repas de midi. Pique-nique ou restauration sur place.

10 places. Durée 6h.Tout public

25 .

Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn how to navigate to get back on course and find the right direction—without a cell phone, with and without a compass.

Orient a map and know how to read it. Use a compass. Follow a bearing. Understand all the symbols on a 1:25,000 map.

And at the end of the session, make your way to a specific point on your own—are you up for the challenge?

The price includes: The guided outing and introductory training. A free IGN map. One tree planted per outing completed.

The price does not include: Lunch. Bring a picnic or eat at a local restaurant.

10 spots available. Duration: 6 hours.

L’événement Sortie nature Initiation à l’orientation Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE