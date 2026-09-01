Sortie nature Initiation à l’orientation Hannonville-sous-les-Côtes
samedi 26 septembre 2026 · Hannonville-sous-les-Côtes
Informations pratiques
Hannonville-sous-les-Côtes
Sortie nature Initiation à l’orientation
Hannonville-sous-les-Côtes Meuse
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Apprendre à s’orienter pour retrouver le cap et le bon. Sans portable, avec et sans boussole.
Orienter sa carte et savoir la lire. Utiliser une boussole. Suivre un azimut. Comprendre tous les signes présents sur une carte au 1/25000ème.
Et en fin de séance, se rendre à un point précis en autonomie, vous relevez le défi ?
Le prix comprend La sortie guidée et l’initiation. Une carte IGN offerte. Un arbre planté par sortie effectuée.
Le prix ne comprend pas Le repas de midi. Pique-nique ou restauration sur place.
10 places. Durée 6h.Tout public
25 .
Hannonville-sous-les-Côtes 55210 Meuse Grand Est +33 6 85 88 44 28 stephane.latourte@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to navigate to get back on course and find the right direction—without a cell phone, with and without a compass.
Orient a map and know how to read it. Use a compass. Follow a bearing. Understand all the symbols on a 1:25,000 map.
And at the end of the session, make your way to a specific point on your own—are you up for the challenge?
The price includes: The guided outing and introductory training. A free IGN map. One tree planted per outing completed.
The price does not include: Lunch. Bring a picnic or eat at a local restaurant.
10 spots available. Duration: 6 hours.
L’événement Sortie nature Initiation à l’orientation Hannonville-sous-les-Côtes a été mis à jour le 2026-09-02 par MEUSE ATTRACTIVITE
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