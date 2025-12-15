Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre

Port du Chenal Vieux Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Venez assister au spectacle du coucher des grues

Depuis l’observatoire de Saint Michel, vous observerez la multitude d’oiseaux qui viennent passer l’hiver sur la baie de l’Aiguillon, avant d’assister au spectacle de l’arrivée des grues pour la nuit.

Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures .

Port du Chenal Vieux Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and watch the cranes set

L’événement Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud