Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre Saint-Michel-en-l’Herm
Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre Saint-Michel-en-l’Herm samedi 12 décembre 2026.
Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre
Port du Chenal Vieux Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12 17:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Venez assister au spectacle du coucher des grues
Depuis l’observatoire de Saint Michel, vous observerez la multitude d’oiseaux qui viennent passer l’hiver sur la baie de l’Aiguillon, avant d’assister au spectacle de l’arrivée des grues pour la nuit.
Prévoir des vêtements chauds et de bonnes chaussures .
Port du Chenal Vieux Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and watch the cranes set
L’événement Sortie nature, la Baie au fil des saisons décembre Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud