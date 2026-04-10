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SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE La Pagerie Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE La Pagerie Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE La Pagerie Les Châteliers samedi 12 septembre 2026.

Lieu : La Pagerie

Adresse : Carrière de la Pagerie

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Nos paysages de Gâtine sont le fruit des actions conjuguées des forces de la nature et de celles des humains. Partons en famille à la recherche de leurs origines lointaines dans l’ancienne carrière de granite de La Pagerie et en balade sur les
chemins creux du bocage.

Sur inscription.   .

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 08 18 90  sebastien@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE

L’événement SORTIE NATURE LA GÂTINE DU GRANITE AU BOCAGE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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