SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé
SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé samedi 23 mai 2026.
Gourgé
SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN
CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’eau est un élément précieux. Comment gérer l’eau de pluie qui tombe sur son terrain privé ? Quelle réflexion avoir sur une année ? Quelles sont les techniques possibles à mettre en œuvre ? Deux passionnés vous accueillent sur leur terrain
privé, pour une mise en pratique concrète.
Sur inscription. .
CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN
L’événement SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine