Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé

SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé

SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé samedi 23 mai 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 2 Les Grippeaux

Ville : 79200 Gourgé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Gourgé

SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN

CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

L’eau est un élément précieux. Comment gérer l’eau de pluie qui tombe sur son terrain privé ? Quelle réflexion avoir sur une année ? Quelles sont les techniques possibles à mettre en œuvre ? Deux passionnés vous accueillent sur leur terrain
privé, pour une mise en pratique concrète.
Sur inscription.   .

CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44  jardin@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN

L’événement SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Gourgé (Deux-Sèvres)