SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN CPIE Gourgé

Gourgé

SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN

CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’eau est un élément précieux. Comment gérer l’eau de pluie qui tombe sur son terrain privé ? Quelle réflexion avoir sur une année ? Quelles sont les techniques possibles à mettre en œuvre ? Deux passionnés vous accueillent sur leur terrain

privé, pour une mise en pratique concrète.

Sur inscription. .

CPIE 2 Les Grippeaux Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN

L’événement SORTIE NATURE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES AU JARDIN Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine