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SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé

SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé

SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parking du cimetière

Adresse : Avenue du stade

Ville : 79200 Gourgé

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Gourgé

SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE

Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir les libellules d’une mare restaurée dans le cadre d’un projet de création et de revalorisation de mares auprès de fermes d’élevage à l’herbe en Gâtine.

Inscription recommandée.   .

Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 28 89 81  ludovic.rolland@dsne.org

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English : SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE

L’événement SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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