SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé

Gourgé

SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE

Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir les libellules d’une mare restaurée dans le cadre d’un projet de création et de revalorisation de mares auprès de fermes d’élevage à l’herbe en Gâtine.

Inscription recommandée. .

Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 28 89 81 ludovic.rolland@dsne.org

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English : SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE

L’événement SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine