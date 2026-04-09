SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé
SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Parking du cimetière Gourgé samedi 23 mai 2026.
Gourgé
SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE
Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir les libellules d’une mare restaurée dans le cadre d’un projet de création et de revalorisation de mares auprès de fermes d’élevage à l’herbe en Gâtine.
Inscription recommandée. .
Parking du cimetière Avenue du stade Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 28 89 81 ludovic.rolland@dsne.org
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English : SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE
L’événement SORTIE NATURE LES LIBELLULES D’UNE MARE RESTAURÉE Gourgé a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine