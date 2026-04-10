Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers samedi 17 octobre 2026.

Lieu : La Pagerie

Adresse : Carrière de la Pagerie

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Comment faire de la gestion écologique au jardin ? Venez découvrir quelles sont les ressources naturelles du jardin, et comment les utiliser pour respecter les cycles naturels. Paillage, broyage, compostage… Comment et où les mettre en
œuvre.

Sur inscription.   .

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44  jardin@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN

L’événement SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Les Châteliers (Deux-Sèvres)