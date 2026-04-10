SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers
SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers samedi 17 octobre 2026.
Les Châteliers
SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN
La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Comment faire de la gestion écologique au jardin ? Venez découvrir quelles sont les ressources naturelles du jardin, et comment les utiliser pour respecter les cycles naturels. Paillage, broyage, compostage… Comment et où les mettre en
œuvre.
Sur inscription. .
La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr
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English : SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN
L’événement SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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