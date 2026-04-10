SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN La Pagerie Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Comment faire de la gestion écologique au jardin ? Venez découvrir quelles sont les ressources naturelles du jardin, et comment les utiliser pour respecter les cycles naturels. Paillage, broyage, compostage… Comment et où les mettre en

œuvre.

Sur inscription. .

La Pagerie Carrière de la Pagerie Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 jardin@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN

L’événement SORTIE NATURE LA GESTION ÉCOLOGIQUE AU JARDIN Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine