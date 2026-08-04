Sortie nature, La nature sous les étoiles Pointe du Payré Route de l’Abbaye Jard-sur-Mer

jeudi 13 août 2026 · Pointe du Payré Route de l'Abbaye · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Sortie nature, La nature sous les étoiles

Pointe du Payré Route de l’Abbaye Accès Parking plage de la Mine Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 23:30:00

Date(s) :

2026-08-13

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Pointe du Payré Route de l’Abbaye Accès Parking plage de la Mine Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

L’événement Sortie nature, La nature sous les étoiles Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par CDT85