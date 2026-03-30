Sortie nature le Jour de la nuit Place du Pâtis vert Concoret
samedi 10 octobre 2026 · Place du Pâtis vert · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Sortie nature le Jour de la nuit
Place du Pâtis vert CPIE Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 00:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Sous le ciel étoilé de Concoret, explorez le monde sauvage et les merveilles de la nuit avec un animateur et un naturaliste. Après une petite pause, la soirée se poursuivra par un voyage parmi les étoiles. Sur réservation. .
Place du Pâtis vert CPIE Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 74 62
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English :
L’événement Sortie nature le Jour de la nuit Concoret a été mis à jour le 2026-03-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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