Sortie nature > Les marais salés, un milieu plein de ressources Le Bas Pays Beauvoir
Sortie nature > Les marais salés, un milieu plein de ressources Le Bas Pays Beauvoir lundi 3 août 2026.
Beauvoir
Sortie nature > Les marais salés, un milieu plein de ressources
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-03 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Explorez les marais salés (ou prés-salés), un écosystème fascinant où seules les plantes les mieux adaptées peuvent survivre. Au cours de cette balade, vous découvrirez les espèces emblématiques de cet habitat, leurs étonnantes stratégies face au sel, ainsi que leurs usages culinaires, médicinaux ou traditionnels. .
Le Bas Pays Centre d’information touristique Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 70 74 65 reservation@montsaintmichel.gouv.fr
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English : Sortie nature > Les marais salés, un milieu plein de ressources
L’événement Sortie nature > Les marais salés, un milieu plein de ressources Beauvoir a été mis à jour le 2026-05-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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