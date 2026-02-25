Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature Fort de Tourneville Le Havre
Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature Fort de Tourneville Le Havre samedi 18 juillet 2026.
Le Havre
Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature
Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Parents de petits aventuriers de 0 à 18 mois ou de 18 mois à 3 ans, venez partager avec vos enfants un temps d’immersion et de découverte sensorielle en famille.
L’occasion de découvrir les bienfaits du contact des tout-petits avec la nature, pour leur bon développement et leur épanouissement.
Samedi 18 juillet pour les enfants de 18 mois à 3 ans
Durée 1h
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .
Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
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English : Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature
L’événement Sortie nature Les petits baroudeurs Immesrion nature Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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