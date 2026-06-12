Sortie nature L’été sur la pelouse Jezainville mercredi 29 juillet 2026.

Jezainville

Sortie nature L’été sur la pelouse

Route de Dieulouard Jezainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Sortie nature à Jézainville l’été sur la pelouse

Vagues pelousaires en aplomb de la charmante vallée de l’Esch. Les plantes et insectes seront à l’honneur pour cette sortie.

L’animateur vous montrera des astuces pour les observer chez eux, sans les déranger.

Animation gratuite avec Nicolas Avril, animateur nature au CEN Lorraine. Le matériel vous sera prêté lors de la sortie.

Rendez-vous au réservoir situé en plateau, Route de DieulouardTout public

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Route de Dieulouard Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 animation@cen-lorraine.fr

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English :

Nature Walk in Jézainville: Summer on the Lawn

Rolling lawns overlooking the charming Esch Valley. Plants and insects will take center stage on this outing.

The guide will show you tips for observing them in their natural habitat without disturbing them.

Free event with Nicolas Avril, nature guide at CEN Lorraine. Equipment will be provided during the outing.

Meet at the reservoir located on the plateau, Route de Dieulouard

L’événement Sortie nature L’été sur la pelouse Jezainville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON