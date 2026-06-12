Sortie nature L’été sur la pelouse Jezainville
Sortie nature L’été sur la pelouse Jezainville mercredi 29 juillet 2026.
Jezainville
Sortie nature L’été sur la pelouse
Route de Dieulouard Jezainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Sortie nature à Jézainville l’été sur la pelouse
Vagues pelousaires en aplomb de la charmante vallée de l’Esch. Les plantes et insectes seront à l’honneur pour cette sortie.
L’animateur vous montrera des astuces pour les observer chez eux, sans les déranger.
Animation gratuite avec Nicolas Avril, animateur nature au CEN Lorraine. Le matériel vous sera prêté lors de la sortie.
Rendez-vous au réservoir situé en plateau, Route de DieulouardTout public
0 .
Route de Dieulouard Jezainville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 animation@cen-lorraine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nature Walk in Jézainville: Summer on the Lawn
Rolling lawns overlooking the charming Esch Valley. Plants and insects will take center stage on this outing.
The guide will show you tips for observing them in their natural habitat without disturbing them.
Free event with Nicolas Avril, nature guide at CEN Lorraine. Equipment will be provided during the outing.
Meet at the reservoir located on the plateau, Route de Dieulouard
L’événement Sortie nature L’été sur la pelouse Jezainville a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON
À voir aussi à Jezainville (Meurthe-et-Moselle)
- Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville 26 juin 2026
- Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville 21 août 2026
- Les Soirées de Jezainville Rue de l’Esch Jezainville 9 octobre 2026