Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron
Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron lundi 22 juin 2026.
Bordères-Louron
Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères
Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-22
Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious
Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères
Partez à la découverte d’un lac façonné par les glaciers et explorez la richesse des milieux d’altitude. Vous comprendrez mieux la fragilité des lacs.
Animation gratuite
Inscription obligatoire
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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 49 70 94
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English :
Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve
Nature Outing: The Origin and Fragility of Lake Bordères
Set out to discover a lake shaped by glaciers and explore the rich diversity of high-altitude environments. You’ll gain a better understanding of the fragility of lakes.
Free event
Registration required
L’événement Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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