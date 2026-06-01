Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères Réserve naturelle régionale du Massif du Montious Bordères-Louron lundi 22 juin 2026.

Bordères-Louron

Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères

Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Programme d’animations estival de la Réserve naturelle régionale du Massif du Montious

Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères

Partez à la découverte d’un lac façonné par les glaciers et explorez la richesse des milieux d’altitude. Vous comprendrez mieux la fragilité des lacs.

Animation gratuite

Inscription obligatoire

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Réserve naturelle régionale du Massif du Montious BORDERES-LOURON Bordères-Louron 65590 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 49 70 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Activities Program at the Montious Massif Regional Nature Reserve

Nature Outing: The Origin and Fragility of Lake Bordères

Set out to discover a lake shaped by glaciers and explore the rich diversity of high-altitude environments. You’ll gain a better understanding of the fragility of lakes.

Free event

Registration required

L’événement Sortie nature Origine et fragilité du lac de Bordères Bordères-Louron a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65