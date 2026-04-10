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SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers

SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers

SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers vendredi 30 octobre 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 30 octobre 2026

Fin : vendredi 30 octobre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 09:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Sortie photo tout public à la découverte de la nature en automne, accompagnée par les photographes de l’association Camera Natura. Une animation sous forme ludique et collective, proposée à l’occasion du 42e Festival international du film ornithologique de Ménigoute.

Sur inscription.   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cameranatura2022@gmail.com

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English : SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE

L’événement SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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