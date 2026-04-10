SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers
SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers vendredi 30 octobre 2026.
Les Châteliers
SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 09:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Sortie photo tout public à la découverte de la nature en automne, accompagnée par les photographes de l’association Camera Natura. Une animation sous forme ludique et collective, proposée à l’occasion du 42e Festival international du film ornithologique de Ménigoute.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cameranatura2022@gmail.com
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English : SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE
L’événement SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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