SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 09:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Sortie photo tout public à la découverte de la nature en automne, accompagnée par les photographes de l’association Camera Natura. Une animation sous forme ludique et collective, proposée à l’occasion du 42e Festival international du film ornithologique de Ménigoute.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cameranatura2022@gmail.com

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English : SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE

L’événement SORTIE NATURE PHOTOGRAPHIER LA NATURE EN AUTOMNE Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine