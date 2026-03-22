Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville
Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville dimanche 7 juin 2026.
Saint-Vigor-d’Ymonville
Sortie nature Quand les cigognes pouponnent
Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir la colonie de Cigognes blanches, maintenant bien installée dans la réserve naturelle.
La Cigogne blanche fait maintenant partie des résidentes régulières de la réserve naturelle. Les vastes prairies humides de l’estuaire de la Seine ont séduit ce grand échassier, qui est, chaque année, de plus en plus nombreux à s’y établir pour se reproduire. De retour d’Afrique ou d’Espagne, les couples de cigognes reviennent dès la mi-janvier pour nicher sur de vieux arbres, poteaux ou larges plateformes spécialement aménagées pour elles. Au printemps, la colonie s’active autour des jeunes pour leur apporter nourriture, chaleur et protection. C’est le bon moment pour les observer !
A partir de 7 ans Durée 2h30
Prévoir des chaussures de marche
Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .
Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org
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English : Sortie nature Quand les cigognes pouponnent
L’événement Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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