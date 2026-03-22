Saint-Vigor-d’Ymonville

Sortie nature Quand les cigognes pouponnent

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir la colonie de Cigognes blanches, maintenant bien installée dans la réserve naturelle.

La Cigogne blanche fait maintenant partie des résidentes régulières de la réserve naturelle. Les vastes prairies humides de l’estuaire de la Seine ont séduit ce grand échassier, qui est, chaque année, de plus en plus nombreux à s’y établir pour se reproduire. De retour d’Afrique ou d’Espagne, les couples de cigognes reviennent dès la mi-janvier pour nicher sur de vieux arbres, poteaux ou larges plateformes spécialement aménagées pour elles. Au printemps, la colonie s’active autour des jeunes pour leur apporter nourriture, chaleur et protection. C’est le bon moment pour les observer !

A partir de 7 ans Durée 2h30

Prévoir des chaussures de marche

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Parking du Sentier du marais du Hode Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

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English : Sortie nature Quand les cigognes pouponnent

L’événement Sortie nature Quand les cigognes pouponnent Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie