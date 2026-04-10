SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers
SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers samedi 19 décembre 2026.
Les Châteliers
SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
En famille, ouvrez grand les yeux pour découvrir les oiseaux ! Apprenez à reconnaître les espèces du jardin, observez leurs comportements, réalisez une activité créative et participez à un programme de sciences participatives. Une
journée nature riche en plumes et en découvertes.
Sur inscription. .
CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr
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English : SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX
L’événement SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine
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