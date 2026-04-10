SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers

Les Châteliers

SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 10:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

En famille, ouvrez grand les yeux pour découvrir les oiseaux ! Apprenez à reconnaître les espèces du jardin, observez leurs comportements, réalisez une activité créative et participez à un programme de sciences participatives. Une

journée nature riche en plumes et en découvertes.

Sur inscription. .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12 chloe@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX

L’événement SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine