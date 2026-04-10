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SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers

SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers

SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX CPIE Les Châteliers samedi 19 décembre 2026.

Lieu : CPIE

Adresse : 6 Rue du Jardin des Sens

Ville : 79340 Les Châteliers

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 décembre 2026

Fin : samedi 19 décembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Les Châteliers

SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:00:00
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

En famille, ouvrez grand les yeux pour découvrir les oiseaux ! Apprenez à reconnaître les espèces du jardin, observez leurs comportements, réalisez une activité créative et participez à un programme de sciences participatives. Une
journée nature riche en plumes et en découvertes.

Sur inscription.   .

CPIE 6 Rue du Jardin des Sens Les Châteliers 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 29 72 12  chloe@cpie79.fr

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English : SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX

L’événement SORTIE NATURE SCIENCES EN FAMILLE LES OISEAUX Les Châteliers a été mis à jour le 2026-04-10 par CC Parthenay Gâtine

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