Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) Pau

Informations pratiques

Pau

Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant

Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) 47 Rue Léon Jouhaux Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Fête du sol vivant 2026.

Plongez dans le monde fascinant de la petite faune du sol et découvrez les incroyables organismes qui décomposent les végétaux et créent un sol vivant. Observez ces discrets alliés de la nature et comprenez leur rôle essentiel dans les écosystèmes. De la taupe aux petites bêtes du compost, partez à la découverte de cette vie souterraine méconnue.

De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). .

Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) 47 Rue Léon Jouhaux Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com

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English : Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant

L’événement Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant Pau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau