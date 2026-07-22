Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) Pau
samedi 17 octobre 2026 · Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) · Pau
Informations pratiques
Pau
Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant
Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) 47 Rue Léon Jouhaux Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Fête du sol vivant 2026.
Plongez dans le monde fascinant de la petite faune du sol et découvrez les incroyables organismes qui décomposent les végétaux et créent un sol vivant. Observez ces discrets alliés de la nature et comprenez leur rôle essentiel dans les écosystèmes. De la taupe aux petites bêtes du compost, partez à la découverte de cette vie souterraine méconnue.
De 5 à 99 ans (enfants accompagnés). .
Parc Joseph de Pesquidoux (Pau) 47 Rue Léon Jouhaux Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 82 90 86 commun.vivant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant
L’événement Sortie nature Sol, le monde invisible Fête du sol vivant Pau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- L’Été des mômes 2026 Parc Beaumont Pau 22 juillet 2026
- Marché Laherrère Pau 23 juillet 2026
- Du bruit dans le château Rue du Château Pau 23 juillet 2026
- En mode VIP ! Rue du Château Pau 23 juillet 2026
- Le Parlement de Navarre Place Royale Pau 23 juillet 2026