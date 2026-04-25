Bresles

Sortie Nature Sous le soleil des marais

Fournie à l’inscription Bresles Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Rejoignez le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et découvrez les richesses du marais en cette saison libellules et demoiselles ainsi que papillons et flore typiques des tourbières n’auront plus de secret pour vous…

Rejoignez le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et découvrez les richesses du marais en cette saison libellules et demoiselles ainsi que papillons et flore typiques des tourbières n’auront plus de secret pour vous… .

Fournie à l’inscription Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

Join the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France and discover the riches of the marsh at this time of year: dragonflies and damselflies, butterflies and typical peatland flora will hold no secrets for you?

L’événement Sortie Nature Sous le soleil des marais Bresles a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis