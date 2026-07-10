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AGENDA · Les Baux-de-Provence

Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence

dimanche 6 décembre 2026 · Les Baux-de-Provence

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
13520 Les Baux-de-Provence
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Les Baux-de-Provence

Sortie ornithologique L’oiseau papillon

Dimanche 6 décembre 2026 de 9h à 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 13:00:00

Date(s) :
2026-12-06

L’oiseau papillon
Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
L’oiseau papillon
Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence   .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Butterfly Bird
The cliffs of Les Baux are home to some surprising wintering birds, including the wallcreeper. Can you spot it at the foot of the citadel?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence

L’événement Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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