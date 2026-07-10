Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence
dimanche 6 décembre 2026 · Les Baux-de-Provence
Informations pratiques
Les Baux-de-Provence
Sortie ornithologique L’oiseau papillon
Dimanche 6 décembre 2026 de 9h à 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 13:00:00
Date(s) :
2026-12-06
L’oiseau papillon
Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
L’oiseau papillon
Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence .
Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
The Butterfly Bird
The cliffs of Les Baux are home to some surprising wintering birds, including the wallcreeper. Can you spot it at the foot of the citadel?
Cécile Beillieu, Tours in Provence
Les Baux-de-Provence
L’événement Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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