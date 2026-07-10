Informations pratiques

Les Baux-de-Provence

Sortie ornithologique L’oiseau papillon

Dimanche 6 décembre 2026 de 9h à 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 13:00:00

Date(s) :

2026-12-06

L’oiseau papillon

Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?

Cécile Beillieu, Tours in Provence

Les Baux-de-Provence

Sortie ornithologique ❁ Gratuit

L’oiseau papillon

Les falaises des Baux accueillent de surprenant oiseaux hivernants, parmi eux le tichodrome échelette. Saurez-vous le repérer au pied de la citadelle ?

Cécile Beillieu, Tours in Provence

Les Baux-de-Provence .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Butterfly Bird

The cliffs of Les Baux are home to some surprising wintering birds, including the wallcreeper. Can you spot it at the foot of the citadel?

Cécile Beillieu, Tours in Provence

Les Baux-de-Provence

L’événement Sortie ornithologique L’oiseau papillon Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles