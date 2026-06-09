SORTIE PADDLE 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE PADDLE 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels mardi 11 août 2026.
Ceilhes-et-Rocozels
SORTIE PADDLE 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE
Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en paddle, accompagné de Maris
Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT
Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97
Durée 2h
Prix 25€/pers
Unique en Grand Orb venez découvrir le lac des Monts d’Orb (d’Avène), en paddle, accompagné de Maris
Maris est un guide diplômé Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + équivalence au DE VTT
Réservation obligatoire au 06 52 85 47 22 ou 04 67 23 46 97
Durée 2h
Prix 25€/pers .
Lieu dit Lascours Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 46 97 maris.allie@orange.fr
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English :
Unique in Grand Orb: discover the Monts d’Orb (d’Avène) lake on a paddle, accompanied by Maris
Maris is a qualified guide: Licence STAPS entraineur sportif + Licence STAPS Enseignant en activité physique adaptée à la santé + DE VTT equivalence
Reservations essential: 06 52 85 47 22 or 04 67 23 46 97
Duration: 2 hours
Price: 25€ per person
L’événement SORTIE PADDLE 2H SUR LES EAUX DU LAC D’AVENE Ceilhes-et-Rocozels a été mis à jour le 2026-06-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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