SORTIE PECHE, Maison de quartier Europe, Grande-Synthe

Informations pratiques

SORTIE PECHE Samedi 19 septembre, 09h00 Maison de quartier Europe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La Maison de Quartier Europe et lassociation lEMILE ECO vous proposent une sortie pêche à la truite.

Le Dimanche 20 Septembre de 9h00 à 18h00

Une journée conviviale au bord de l’eau avec un BARBECUE.

Départ et retour :Parking : Espace associatif Martha Desrumaux

2 rue Garnier à Grande-Synthe

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Inscriptions :**

Les 7 et 8 septembre, de 14h à 17h, à la Maison de Quartier Europe.

Participation : 15 euros

Maison de quartier Europe 25 avenue Hubert Dubedout 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328277420 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier Europe

Sortie pêche à la truite et barbecue