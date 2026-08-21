SORTIE PECHE, Maison de quartier Europe, Grande-Synthe
samedi 19 septembre 2026 · Maison de quartier Europe · Grande-Synthe
Informations pratiques
SORTIE PECHE Samedi 19 septembre, 09h00 Maison de quartier Europe Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La Maison de Quartier Europe et lassociation lEMILE ECO vous proposent une sortie pêche à la truite.
Le Dimanche 20 Septembre de 9h00 à 18h00
Une journée conviviale au bord de l’eau avec un BARBECUE.
Départ et retour :Parking : Espace associatif Martha Desrumaux
2 rue Garnier à Grande-Synthe
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Inscriptions :**
Les 7 et 8 septembre, de 14h à 17h, à la Maison de Quartier Europe.
Participation : 15 euros
Maison de quartier Europe 25 avenue Hubert Dubedout 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328277420 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier Europe
Sortie pêche à la truite et barbecue
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