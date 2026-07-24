Sortie pêche sur les abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Sortie pêche sur les abers

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-24

Embarquez au départ de l’Aber Wrac’h pour une sortie de pêche en mer au cœur d’un environnement exceptionnel. À proximité de l’Île Vierge, découvrez les hauts-fonds et les meilleurs secteurs de pêche, sélectionnés par le capitaine en fonction des conditions de navigation et de la météo.

Débutant ou pêcheur expérimenté, profitez d’un accompagnement personnalisé et de conseils adaptés tout au long de la sortie. Tout le matériel de pêche est fourni afin que vous puissiez vous consacrer pleinement au plaisir de la pêche et à la découverte du littoral.

Le forfait comprend

– Le matériel de pêche

– L’accompagnement et les conseils du capitaine

À prévoir

– Une veste chaude

– Des chaussures fermées adaptées à la navigation

– Un contenant pour rapporter votre pêche

Une expérience authentique et conviviale à vivre sur les eaux de la Côte des Légendes. .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

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English :

L’événement Sortie pêche sur les abers Landéda a été mis à jour le 2026-07-19 par OT PAYS DES ABERS