Sortie pêche sur les abers Port de l’Aber Wrac’h Landéda
vendredi 24 juillet 2026 · Port de l'Aber Wrac'h · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Sortie pêche sur les abers
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-27 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-24
Embarquez au départ de l’Aber Wrac’h pour une sortie de pêche en mer au cœur d’un environnement exceptionnel. À proximité de l’Île Vierge, découvrez les hauts-fonds et les meilleurs secteurs de pêche, sélectionnés par le capitaine en fonction des conditions de navigation et de la météo.
Débutant ou pêcheur expérimenté, profitez d’un accompagnement personnalisé et de conseils adaptés tout au long de la sortie. Tout le matériel de pêche est fourni afin que vous puissiez vous consacrer pleinement au plaisir de la pêche et à la découverte du littoral.
Le forfait comprend
– Le matériel de pêche
– L’accompagnement et les conseils du capitaine
À prévoir
– Une veste chaude
– Des chaussures fermées adaptées à la navigation
– Un contenant pour rapporter votre pêche
Une expérience authentique et conviviale à vivre sur les eaux de la Côte des Légendes. .
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sortie pêche sur les abers Landéda a été mis à jour le 2026-07-19 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Landéda (Finistère)
- Les Mercredis de L’Aber Wrac’h L’enfant de la haute mer Cie Voyelles qu’on sonne Abbaye des Anges Landéda 29 juillet 2026
- Aber Wrac’h Odyssée the lighthouses odyssey + guided tour on ile Vierge 2h15 Port de l’Aber Wrac’h Landéda 30 juillet 2026
- Festival Place aux Mômes Spectacle Dancing Spirit , par la Compagnie Cirque Fitness burlesque Cour de l’école Joseph Signor Landéda 31 juillet 2026
- Sortie ornithologique, à la découverte des oiseaux Landéda 1 août 2026
- ‘Les Moyens du Bord’ Le Spectacle Tout Publique du Cirque Content pour peu Landéda 1 août 2026