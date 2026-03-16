Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière Église de Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche
Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière Église de Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche mardi 21 juillet 2026.
Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière
Église de Bellou-sur-Huisne. Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Le Parc du Perche organise une balade de fin de journée dans le bocage de la vallée de l’Huisne.
Dotée d’une géologie propice à l’exploitation de la craie, plusieurs carrières ont été creusées dans ses flancs, comme la grotte de la Mansonnière que nous visiterons avant de partager un pique-nique. Nous poursuivrons ensuite notre promenade au crépuscule pour apprécier les profonds changements qui marquent la nature lorsque la nuit s’installe. Chauves-souris et autres animaux nocturnes au rendez-vous…
Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la fraicheur et à la poussière.
Enfants accompagnés à partir de 6 ans
Réservation jusqu’à 12h30 la veille. .
Église de Bellou-sur-Huisne. Bellou-sur-Huisne. Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 25 70 10
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English : Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière
L’événement Sortie pédestre Par monts et par vaux autour de la grotte de la Mansonnière Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-03-16 par PNRP