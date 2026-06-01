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Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Bellou-sur-Huisne

Adresse : 2 bis Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Atelier olfactif

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Sentir permet d’élargir sa perception sensorielle et émotionnelle, de développer sa mémoire, son imagination et mieux comprendre le monde qui nous entoure.

À travers un atelier olfactif, Valérie Pasmanian nous invitera à réveiller notre nez et à bien sentir pour se sentir bien.

Pratique Nombre de place limité, inscription obligatoire à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Atelier olfactif

L’événement Atelier olfactif Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche

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