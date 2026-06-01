Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
Atelier olfactif Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche samedi 18 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Atelier olfactif
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Sentir permet d’élargir sa perception sensorielle et émotionnelle, de développer sa mémoire, son imagination et mieux comprendre le monde qui nous entoure.
À travers un atelier olfactif, Valérie Pasmanian nous invitera à réveiller notre nez et à bien sentir pour se sentir bien.
Pratique Nombre de place limité, inscription obligatoire à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Atelier olfactif
L’événement Atelier olfactif Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
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