Rémalard aime l’art 5ème édition Place du Champ de Foire Rémalard en Perche
Rémalard aime l’art 5ème édition Place du Champ de Foire Rémalard en Perche samedi 11 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Rémalard aime l’art 5ème édition
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Un week-end au cours duquel les artistes amateurs peuvent présenter leur travail au public, échanger avec les visiteurs, rencontrer d’autres artistes, proposer des démonstrations et/ou des ateliers pour petits et grands.
Exposition, ateliers & démonstrations à l’Espace Octave Mirbeau. Entrée gratuite.
Les inscriptions pour les artistes sont ouvertes jusqu’au 18 juin auprès de la médiathèque Le Passage.
Une organisation de la commune de Rémalard en partenariat avec la Médiathèque. .
Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Rémalard aime l’art 5ème édition
L’événement Rémalard aime l’art 5ème édition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CdC Coeur du Perche
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