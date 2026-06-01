Observation des papillons de nuit Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Observation des papillons de nuit Bellou sur Huisne Rémalard en Perche jeudi 2 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Observation des papillons de nuit
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 22:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Une lampe allumée une nuit d’été et les voilà qui rappliquent : les papillons de nuit et autres lépidoptères nocturnes… Et si on apprenait à connaître ? Après une présentation en salle de quelques espèces plus ou moins rares, Pierre-André Moreau, naturaliste passionné, nous accompagnera dans la reconnaissance des espèces qui se présenteront à nous…
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Observation des papillons de nuit
L’événement Observation des papillons de nuit Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
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