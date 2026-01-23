Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche

Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM

Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Bellou Patrimoine invite le choeur d’hommes CAPPELLUM pour un concert en l’église Saint-Paterne.

Les recettes seront au profit de la réfection de la toiture de l’église de Bellou-sur-Huisne. .

Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM

L’événement Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-01-23 par OT CdC Coeur du Perche