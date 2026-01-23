Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche
Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM Rue de Saint-Paterne Rémalard en Perche dimanche 5 juillet 2026.
Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association Bellou Patrimoine invite le choeur d’hommes CAPPELLUM pour un concert en l’église Saint-Paterne.
Les recettes seront au profit de la réfection de la toiture de l’église de Bellou-sur-Huisne. .
Rue de Saint-Paterne Bellou sur Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM
L’événement Concert du choeur d’hommes CAPPELLUM Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-01-23 par OT CdC Coeur du Perche