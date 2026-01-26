Rémalard-en-Perche fête ses 10 ans Rémalard en Perche

Rémalard-en-Perche fête ses 10 ans

Rémalard Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

En 2016, Rémalard intègre avec Bellou-sur-Huisne et Dorceau la commune nouvelle de Rémalard-en-Perche.

Pour fêter les 10 ans de cette fusion, un programme est en cours d’élaboration. .

Rémalard Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 73 71 94

English : Rémalard-en-Perche fête ses 10 ans

