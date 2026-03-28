Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage Rémalard Rémalard en Perche
Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage Rémalard Rémalard en Perche samedi 11 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s’étendent sur un hectare. Au souci des accords de couleurs s’ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les vivaces, arbustes et arbres allient l’abondance des jardins anglais et la structuration des jardins à la française.
Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). .
Rémalard 22, rue du Prieuré Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 03 54 34 15 jardinlapetiterochelle@gmail.com
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English : Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage
L’événement Ouverture du jardin de la Petite Rochelle au profit d’Enfance et Partage Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CdC Coeur du Perche
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