Bestiaire des collines du Perche Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Bestiaire des collines du Perche Exposition

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-27

Après sa restauration en 2025, l’école primaire de Rémalard s’est embellie aussi d’une fresque courant sur le mur de la cour de récréation. Une fresque réalisée par les élèves, accompagnés pour cela de la plasticienne et autrice-illustratrice Pauline Kalioujny.

Un Bestiaire des collines du Perche se déploie désormais dans la cour ! Les élèves et l’artiste présentent au Passage quelques-uns de ces animaux réalisés grâce à la technique du pochoir…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Bestiaire des collines du Perche Exposition

L’événement Bestiaire des collines du Perche Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche