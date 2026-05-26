Goûter-vernissage Pochoirs animaliers Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Goûter-vernissage Pochoirs animaliers Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 27 juin 2026.
Rémalard en Perche
Goûter-vernissage Pochoirs animaliers
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tout au long de l’année, la plasticienne, autrice et illustratrice Pauline Kalioujny a accompagné les élèves de Rémalard dans la réalisation d’une fresque sur le mur de la cour de récréation. Sur fond de collines, des animaux emblématiques du Perche se dessinent… Pour cela, l’artiste a fait appel à la technique du pochoir. Ce sont ces pochoirs que Pauline et les élèves présenteront à l’occasion de goûter joyeux et coloré !
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Goûter-vernissage Pochoirs animaliers
L’événement Goûter-vernissage Pochoirs animaliers Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche
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