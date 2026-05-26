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Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bellou sur Huisne

Adresse : 2 Rue de l'Huisne

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Quatuor Våren est cette année l’invité en résidence des Harmonies du Perche qui se dérouleront du 14 au 16 août. C’est aussi ce jeune et déjà réputé quatuor à cordes que les organisatrices du festival Irène et Zoé Grenon ont convié pour partager un instant suspendu et nous présenter la 5e édition.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.   .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93  lepassage@remalardenperche.fr

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English : Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche

L’événement Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche

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