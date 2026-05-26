Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Quatuor Våren est cette année l’invité en résidence des Harmonies du Perche qui se dérouleront du 14 au 16 août. C’est aussi ce jeune et déjà réputé quatuor à cordes que les organisatrices du festival Irène et Zoé Grenon ont convié pour partager un instant suspendu et nous présenter la 5e édition.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche

L’événement Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche