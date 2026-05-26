Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Bellou sur Huisne Rémalard en Perche samedi 27 juin 2026.
Rémalard en Perche
Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Quatuor Våren est cette année l’invité en résidence des Harmonies du Perche qui se dérouleront du 14 au 16 août. C’est aussi ce jeune et déjà réputé quatuor à cordes que les organisatrices du festival Irène et Zoé Grenon ont convié pour partager un instant suspendu et nous présenter la 5e édition.
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche
L’événement Concert de présentation de la saison Harmonies du Perche Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche
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