Trio JLT Concept Rémalard Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Trio JLT Concept

Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée festive et dansante sur la place du Général de Gaulle avec le trio JLT Concept, un trio Pop Rock Funk.

Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche. .

Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trio JLT Concept

L’événement Trio JLT Concept Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche