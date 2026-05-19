Trio JLT Concept Rémalard Rémalard en Perche
Trio JLT Concept Rémalard Rémalard en Perche vendredi 17 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Trio JLT Concept
Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Soirée festive et dansante sur la place du Général de Gaulle avec le trio JLT Concept, un trio Pop Rock Funk.
Organisé par la commission culture de Rémalard-en-Perche. .
Rémalard Place du Général de Gaulle Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie
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English : Trio JLT Concept
L’événement Trio JLT Concept Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CdC Coeur du Perche
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