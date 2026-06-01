Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une conférence en images pour mieux comprendre qui était ce philosophe des Lumières et seigneur de Rémalard. C’est notamment au château de Voré qu’il achève l’écriture de son livre De l’esprit, ouvrage condamné et brûlé en place publique. Cette figure étonnante éclaire aussi l’histoire de notre village au 18 e siècle…

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence

L’événement Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche