Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche samedi 1 août 2026.
Rémalard en Perche
Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une conférence en images pour mieux comprendre qui était ce philosophe des Lumières et seigneur de Rémalard. C’est notamment au château de Voré qu’il achève l’écriture de son livre De l’esprit, ouvrage condamné et brûlé en place publique. Cette figure étonnante éclaire aussi l’histoire de notre village au 18 e siècle…
Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence
L’événement Helvétius, seigneur de Rémalard Conférence Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
À voir aussi à Rémalard en Perche (Orne)
- Rendez-vous aux jardins Jardin de la Petite Rochelle Rémalard Rémalard en Perche 5 juin 2026
- Animation jeune public : quiz sur le thème de la vue, Jardin de La Petite Rochelle, Rémalard en Perche 5 juin 2026
- Rallye des familles Rémalard en Perche 6 juin 2026
- Rendez-vous au Jardin la Petite Rochelle à Rémalard dans le Perche qui fête ses 50 ans ! Jardin la Petite Rochelle Rémalard en Perche 6 juin 2026
- Brocante Le Bourg Rémalard en Perche 7 juin 2026