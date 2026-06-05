Visite guidée de Rémalard Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Visite guidée de Rémalard

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

De l’installation néolithique aux derniers seigneurs de Rémalard, en passant par le siège de Guillaume le Conquérant, nous irons à la découverte de l’histoire du village. Détails cachés et vieilles pierres nous parlent !

Pratique au départ de la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Visite guidée de Rémalard

L’événement Visite guidée de Rémalard Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche