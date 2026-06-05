Visite guidée de Rémalard Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche
Visite guidée de Rémalard Bellou-sur-Huisne Rémalard en Perche samedi 25 juillet 2026.
Rémalard en Perche
Visite guidée de Rémalard
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 16:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
De l’installation néolithique aux derniers seigneurs de Rémalard, en passant par le siège de Guillaume le Conquérant, nous irons à la découverte de l’histoire du village. Détails cachés et vieilles pierres nous parlent !
Pratique au départ de la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou-sur-Huisne 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Visite guidée de Rémalard
L’événement Visite guidée de Rémalard Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche
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